В спецвыпуске «Друзей» появится Джастин Бибер в костюме картошки

В спецвыпуске сериала «Друзья» появится канадский поп-певец Джастин Бибер в костюме картошки. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что артисту достанется эпизодическая роль. Он будет в том же наряде, в котором персонаж Дэвида Швиммера Росс появлялся в серии восьмого сезона, посвященной Хеллоуину.

Бибер признался, что является давним поклонником шоу, несмотря на то, что ему было всего десять лет, когда оно закончилось. Источник, связанный с каналом HBO Max, рассказал, что участие певца в проекте напоминало военную операцию и держалось в строгом секрете. При этом исполнитель не возражал против появления на экране в довольно нелепом образе.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

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