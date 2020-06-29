В списке компенсируемых лекарств появились новые препараты

Со следующего месяца вступит в силу новый список компенсируемых лекарств.

Из него вычеркнуты 24 препарата и включена сотня новых, среди которых — лекарства для онкобольных, также препараты, действующие на сердечно-сосудистую и нервную системы организма.

Вычеркнутые из списка препараты, по словам чиновников, смогут заменить другие медикаменты из списка. От них пришлось отказаться, поскольку производители отказались снижать цены.

В целом, в списке компенсируемых лекарств — более 2000 наименований. Список обновляется четыре раза в год.