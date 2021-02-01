В списке пораженных коронавирусом стран – почти вся Европа

На этой неделе в списке пораженных коронавирусом остаются страны, в которых распространяются штаммы этого вируса, а также те страны, которые на карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний окрашены в красный цвет.

Сегодня это практически вся Европа. Из списка пораженных стран вычеркнуты Исландия, а также Гваделупа, Реюньон, Мартиника. В Норвегии пораженным остается лишь Осло. Сейчас во многих странах фиксируются мутации коронавируса. Однако лишь в семи странах их распространение вызывает беспокойство. Это Ирландия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Бразилия, Израиль и ЮАР.

Все, кто приезжают из этих стран, должны предъявить отрицательный тест, сделанный за 48 ч., или сдать тест в Литве. Кроме того, они обязаны 14 дней провести в изоляции. Важно отметить, что остаются в силе разные требования к изоляции. Они зависят от того, из какой страны человек приехал.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.