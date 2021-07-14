Паутина

В спортзалах Сеула запретили включать музыку с высоким темпом

Автор Эвелина Никанорова 12
В спортзалах Сеула запретили включать музыку с высоким темпом

В спортивных залах Сеула запретили включать музыку с темпом выше 120 ударов в минуту, чтобы не заставлять людей потеть и часто дышать, тем самым ограничив распространение коронавируса. Об этом сообщает Би-би-си.

В частности, такой запрет коснется людей, занимающихся аэробикой и танцевальной фитнес-программой зумба. По этой же причине в спортзалах ограничили максимальную скорость беговых дорожек до 6 километров в час. Кроме того, люди не смогут заниматься в закрытом зале более двух часов подряд и не смогут принять душ. Все спортивные сооружения будут закрываться в 22:00.

Владельцы спортзалов раскритиковали действия властей и усомнились в том, что темп музыки может повлиять на распространение коронавируса.

«В наши дни многие люди слушают музыку через наушники на собственных устройствах, и как вы собираетесь управлять их плей-листами?» — также заявил Reuters владелец одного из спортзалов Кан Хен Ку.

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