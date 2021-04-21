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В США McDonald’s предлагает $50 всем, кто придет на собеседование

Автор Эвелина Никанорова 28
В США McDonald's предлагает $50 всем, кто придет на собеседование

В городе Тампа, штат Флорида, один из ресторанов сети McDonald’s платит $50 всем, кто готов прийти на собеседование.

Об этом сообщает The Insider.

Владелец ресторана Блейк Каспер рассказал, что менеджеры приняли решение после того, как он потребовал сделать «все возможное» для найма сотрудников. По его словам, люди отказываются от работы в ресторане быстрого питания, потому что ищут более высокооплачиваемую работу или предпочитают получать повышенное пособие по безработице.

Но даже эти выплаты не помогают. Более эффективными оказались набор сотрудников через рекомендации и возможность подачи заявлений в мессенджерах. Только на прошлой неделе 60 ресторанов, принадлежащих Касперу, наняли 115 новых работников.

Теперь для привлечения сотрудников владелец сети McDonald’s планирует повысить заработную плату с $12 в час (на $3 выше минимальной зарплаты в штате) до $13.

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