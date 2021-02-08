В столице меняется расписание движения транспорта

В связи с ростом числа пассажиров с сегодняшнего дня в столице меняется расписание общественного транспорта.

Автобусы и троллейбусы будут ходить чаще. И все же во время карантина вильнюсцы по городу ездят еще значительно реже, чем обычно. В этом январе, по сравнению с прошлогодним, потоки пассажиров упали примерно на 65 процентов.

Меньше на улицах Вильнюса и автомобилей. В рабочие дни потоки транспорта упали на 12 процентов, а средняя продолжительность утренних и вечерних пиков уменьшилась наполовину.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.