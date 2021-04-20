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В столице к 2023 году появится девять новых автобусных маршрутов

Автор Анжелика Орлёнок 44
В столице к 2023 году появится девять новых автобусных маршрутов

В Вильнюсе в ближайшие два года появится девять новых автобусных маршрутов. Автобусы начнут курсировать там, где до этого вообще не ходил городской общественный транспорт.

Речь идет, в основном, о микрорайонах, которые выросли на месте садовых товариществ. Это Висоряй, Гульбинай, Павильнис, Гуряй, а также Пилайте, Новая Вильня и др. Одновременно будет налажена вся необходимая инфраструктура, оборудованы новые остановки, организованы подходы к ним и пешеходные переходы.

Планируется, что новые маршруты будут обслуживаться автобусами класса М2 или М3. Их вместимость в среднем – примерно 22 места. Автобусы будут соответствовать самым строгим экологическим требованиям и минимально загрязнять окружающую среду. Конкретное количество автобусов выяснится позже. Однако, по предварительным оценкам, парк общественного транспорта пополнят как минимум 22 новых электрических или газовых автобуса.

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