В столице могут запретить отопление домов твердым топливом

В столичных жилых домах могут запретить отопление твердым топливом. Имеется в виду каменный уголь и торфяные брикеты. Об этом сообщил вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Решения по данному поводу планируется принять в октябре на заседании горсовета Вильнюсского муниципалитета.

Напоминаем также, что уже с 2012 года осуществляется программа помощи домашним хозяйствам. В рамках программы предлагается заменять печи для отопления твердым топливом на «зеленое» оборудование.

Муниципалитет и Служба общественного порядка заверяют, что прежде всего будут информировать жителей города о такой возможности. В свою очередь, административные взыскания будут применяться только в случаях злостного нарушения порядка и если люди категорически откажутся от изменения системы отопления.

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