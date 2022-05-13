Помощь Украинцам

В столице начались Дни Украины под названием «Вильнюшиванка»

Автор R•RADIO

Сегодня в Вильнюсе начались Дни Украины, которые носят название «Вильнюшиванка». Задача фестиваля – познакомить жителей Литвы с украинцами, а украинцев – с литовской столицей.

В столице начались Дни Украины под названием «Вильнюшиванка»

Название трехдневного мероприятия – «Вильнюшиванка» – состоит из слов «Вильнюс» + «вышиванка».

В дни мероприятия пройдет более сотни различных бесплатных образовательных занятий. Состоятся также концерты, экскурсии, различные развлечения для детей.

Организаторы Дней Украины надеются, что «Вильнюшиванка» покажет украинцам гостеприимство столицы, а жители и гости Вильнюса лучше узнают украинскую культуру через искусство, еду и познавательные программы.

С программой праздника на украинском и литовском языках можно познакомиться на сайте govilnius.lt.

В столице начались Дни Украины под названием «Вильнюшиванка»

Так нарядно выглядит украинская вышиванка

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