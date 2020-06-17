В столице начался ремонт улицы Стяпоно Баторо

Отрезок длиной в почти 7 км планируют отремонтировать до конца октября этого года.

Будет уложен новый слой асфальта, приведены в порядок обочины дороги, оборудованы места для разворота автомобилей и обновлено дорожное обозначение.

Наибольшую пользу после ремонта почувствуют около 25 тысяч столичных жителей, которые ежедневно ездят по этой дороге в город или из него.

Ремонтные работы будут проходить не только днем, но и ночью. Помимо этого в настоящий момент в Вильнюсе проходят ремонтные работы на пр. Саванорю, ул. Юстинишкю, Наугардуко, Пилимо, Доминикону и ряде других.