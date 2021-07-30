Covid-19 Вакцинация

В столице откроется новый пункт вакцинации

Автор Евгений Русаков 2
В столице откроется новый пункт вакцинации

С 31 июля в Вильнюсе начнёт действовать новый пункт вакцинации. Работать он будет на ул. Герулайчё, где также оборудован пункт тестирования. Получить прививку от коронавируса можно будет даже не выходя из автомобиля. Отметим, что в новом пункте вакцинации можно будет привиться без предварительной регистрации.

Также следует напомнить и о прививочных микроавтобусах. В субботу, 31 июля, их команды будут прививать столичных жителей в 4 местах:

  • с 10:00 до 14:00 возле рынка Halės (ул. Пилимо 58)
  • с 11:00 до 14:00 в Северном городке, возле ТЦ RIMI (ул. Жирмуну 64)
  • с 15:00 до 20:00 в микрорайоне Пилайте, возле магазина Maxima (пр. Пилайтес 31), и в микрорайоне Жирмунай, возле магазина IKI-Minskas (ул. Жирмуну 2)

Кроме того, центр вакцинации Litexpo не закроется в августе. Он будет работать как минимум до осени. На вакцинацию без предварительной регистрации туда можно прибыть в любой день недели с 10:00 до 18:00.

Вакцинация не ограничивается только столицей. В эти выходные, 31 июля и 1 августа, прививочная палатка Центра крови будет гостить сразу в нескольких городах. Сделать прививку вакциной Johnson & Johnson без предварительной регистрации смогут жители и гости Плунге и Швянтойи. В воскресенье, 1 августа, палатка Центра крови будет работать в обычном месте в Паланге. Напомним, что для вакцинации при себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность.

Следует также отметить, что за последние сутки в стране установили 346 новых случаев заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости увеличивается и теперь составляет более 100 случаев на 100 тыс. населения. Таким образом, с сегодняшнего дня Литва перешла в красную зону.

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