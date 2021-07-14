Сегодня в 18:00 в столице открывается обновленный Сад реформаторов. Обещают концертную программу, развлечения для самых маленьких и вагончики с едой.

Реконструкция Сада реформаторов несколько затянулась из-за проведенных архитектурных, археологических и исторических исследований. Место бывшей Реформатской церкви и старого кладбища, найденные во время этих работ, теперь отмечены специальными знаками.

В ходе реконструкции специалисты приняли во внимание пожелания горожан и сохранили большинство старых деревьев. В саду не только обновили освещение, тропы и скамейки, но и создали привлекательную среду обитания для птиц.

Кроме того, в Саду реформаторов в скором времени будет установлен памятник десятку исторических деятелей – модернизаторам страны, пионерам движения реформации и литовской письменности. Среди них – Радзивилл Черный, Мартинас Мажвидас и другие.

Источник