В столице открывают самую высокую в стране смотровую площадку

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В Вильнюсе открывают самую высокую в стране смотровую площадку.

Терраса на столичной телебашне находится на 22-м этаже здания, на высоте 180 м. Об этом пишет портал Made in Vilnius.

Подняться на эту смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой города и окрестностей, можно с 11 до 20 часов.

Стоимость билета — 10 евро. Стоит отметить, что в особенно ветреные и дождливые дни площадка бывает закрыта. Телебашня в столичном районе Каролинишкес уже 30 лет является самым высоким зданием в стране. Ее высота — 326,5 м.