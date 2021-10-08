Спорт

В столице подписан договор о строительстве Национального стадиона

Автор Анжелика Орлёнок
В столице подписан договор о строительстве Национального стадиона
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В столице состоялось подписание концессионного договора о строительстве Национального стадиона. Таким образом проекту, стоимость которого составляет около 150 млн евро, дан зеленый свет.

Напомним, что разговоры о строительстве Национального стадиона в столице идут уже с 2015 года, однако все это время проект застревал по различным причинам. 

Теперь, согласно планам, в течение года будет подготовлен технический проект объекта. Примерно в конце следующего года начнется строительство. И уже к концу 2024 года на Шешкинской горе в Вильнюсе появится многофункциональный спортивный комплекс. Помимо Национального стадиона, соответствующего стандартам УЕФА, он будет включать в себя 15 других спортивных объектов. Это площадка для легкоатлетов, шесть баскетбольных залов, три футбольные площадки, а также залы для занятий гандболом, гимнастикой и боксом. Кроме того, там появятся спортивный музей, общественный центр, библиотека и детский сад.

Планируется, что новый стадион будет УЕФА 4-й категории. И хотя по планам его вместимость пока составляет 15 тысяч мест, для зрителей планируется оборудовать 18 тысяч мест.

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