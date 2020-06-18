В столице появились источники питьевой воды

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С сегодняшнего дня в Вильнюсе у Зеленого моста открываются мобильные пункты питьевой воды, где любой желающий может попить и набрать чистой прохладной воды в свою тару.

Представители компании Vilniaus Vandenys призывают жителей по возможности не покупать бутилированную воду в пластиковой таре, а воспользоваться бесплатной водой в мобильных точках. Пункты питьевой воды будут установлены не только у Зеленого моста, но и в других точках города, а также в Шальчининкай и Швенченисе.