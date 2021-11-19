В столице появился гастрономический рождественский маршрут

Вильнюс, как и в прежние годы, готовит настоящую Рождественскую сказку. Это будут и празднично украшенные улицы, и елка, которая всегда вызывает восторг даже за пределами Литвы. Но есть кое-что, чему можно порадоваться уже эти дни. Это гастрономический рождественский маршрут Paragauk Kalėdinio Vilniaus.

Путешествовать по нему можно будет до 30 декабря. Но знакомиться с маршрутом можно уже сейчас.

Около тридцати столичных ресторанов подготовили эксклюзивные рождественские блюда, десерты и напитки. Выбор широк и включает самые разные пожелания. Это может быть и форшмак, и рождественский бургер, и даже пицца в форме рождественского веночка. А могут быть, конечно же, и традиционные угощения с ароматом меда, корицы и имбиря.

Для того чтобы было удобно путешествовать по маршруту праздничных вкусов, агентство Go Vilnius подготовило специальную карту. На ней и нанесены те кафе и рестораны, которые включили в свое меню необычные рождественские угощения. Стоимость таких блюд – от 3,5 до 7 евро. Купоны с предложениями надо распечатать заранее.

Все точки гастрономического маршрута можно найти не только онлайн, но и на настоящей, распечатанной, карте. Карты (и купоны) будут выдавать в Вильнюсском туристическом информационном центре на ул. Пилес. 2. Кстати, здесь же посетители смогут бесплатно отправить своим друзьям и родственникам праздничную открытку и приглашение в рождественскую столицу.

Есть и еще кое-что интересное. Не только кулинарные походы по ресторанам столицы, но и сама поездка в Вильнюс может стать праздничным приключением. Каждую пятницу и субботу, до самого Нового года, из Каунаса и Клайпеды в столицу будет отправляться праздничный, украшенный и – внимание! – пахнущий Рождеством поезд. Понятно, что о билетах лучше позаботиться заранее.

Ну а остальные приключения начнутся уже после зажжения главной елки страны. Это будут и рождественские ярмарки, и катание на коньках, и еще много-много интересного. Так что остается пожелать всем здоровья – и с нетерпением ждать Рождества.