Отдых в Литве Полезное радио

В столице появился гастрономический рождественский маршрут

Автор Анжелика Орлёнок
В столице появился гастрономический рождественский маршрут
1250x500

Вильнюс, как и в прежние годы, готовит настоящую Рождественскую сказку. Это будут и празднично украшенные улицы, и елка, которая всегда вызывает восторг даже за пределами Литвы. Но есть кое-что, чему можно порадоваться уже эти дни. Это гастрономический рождественский маршрут Paragauk Kalėdinio Vilniaus.

Путешествовать по нему можно будет до 30 декабря. Но знакомиться с маршрутом можно уже сейчас.

Попробуй Рождественский Вильнюс

Около тридцати столичных ресторанов подготовили эксклюзивные рождественские блюда, десерты и напитки. Выбор широк и включает самые разные пожелания. Это может быть и форшмак, и рождественский бургер, и даже пицца в форме рождественского веночка. А могут быть, конечно же, и традиционные угощения с ароматом меда, корицы и имбиря.

Для того чтобы было удобно путешествовать по маршруту праздничных вкусов, агентство Go Vilnius подготовило специальную карту. На ней и нанесены те кафе и рестораны, которые включили в свое меню необычные рождественские угощения. Стоимость таких блюд – от 3,5 до 7 евро. Купоны с предложениями надо распечатать заранее.

Все точки гастрономического маршрута можно найти не только онлайн, но и на настоящей, распечатанной, карте. Карты (и купоны) будут выдавать в Вильнюсском туристическом информационном центре на ул. Пилес. 2. Кстати, здесь же посетители смогут бесплатно отправить своим друзьям и родственникам праздничную открытку и приглашение в рождественскую столицу.

Рождественские поезда в Вильнюс

20210312 Gelezinkeliai Traukinys 1024x683

Есть и еще кое-что интересное. Не только кулинарные походы по ресторанам столицы, но и сама поездка в Вильнюс может стать праздничным приключением. Каждую пятницу и субботу, до самого Нового года, из Каунаса и Клайпеды в столицу будет отправляться праздничный, украшенный и – внимание! – пахнущий Рождеством поезд. Понятно, что о билетах лучше позаботиться заранее.

Ну а остальные приключения начнутся уже после зажжения главной елки страны. Это будут и рождественские ярмарки, и катание на коньках, и еще много-много интересного. Так что остается пожелать всем здоровья – и с нетерпением ждать Рождества.

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Звёздные рецепты. Пирог с яблоками от Ивана Урганта

Звёздные рецепты. Пирог с яблоками от Ивана Урганта

Автор Эвелина Никанорова
Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Фотопятница. Репортаж о новых и «старых» экспонатах Open Gallery

Автор RUSRADIO LT
Обзор цен и услуг на автомобильные мойки

Обзор цен и услуг на автомобильные мойки

Автор Евгений Русаков
Поход осенью. О чём нужно знать и что следует взять?

Поход осенью. О чём нужно знать и что следует взять?

Автор Евгений Русаков
Когда отправить посылку, чтобы её успели получить к Рождеству

Когда отправить посылку, чтобы её успели получить к Рождеству

Автор Анжелика Орлёнок
Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг

Это интересно: шесть любопытных фактов про боулинг

Автор Евгений Русаков
Премьера LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева: «Наше шоу меняет артистов»

Премьера LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева: «Наше шоу меняет артистов»

Автор Эвелина Никанорова
Что делать, чтобы похудеть к Новому году? Шесть безопасных советов

Что делать, чтобы похудеть к Новому году? Шесть безопасных советов

Автор Анжелика Орлёнок
Семейные ссоры: как научиться их избегать?

Семейные ссоры: как научиться их избегать?

Автор RUSRADIO LT