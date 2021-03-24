Новости Отдых в Литве Самоуправления

В столице появится новая общественная зона отдыха

Автор RUSRADIO LT 33

С приходом весны началось обустройство еще одной общественной зоны в столице. Речь идет об участке от улицы Вингрю до Музея МО.

На этой территории будут оборудованы пешеходные аллеи, обзорные площадки, проведено освещение, установлены места отдыха.

Отправной точкой этого пешеходного пространства станут родники Вингряй, которые очистят, углубят, а русло родников перенаправят на каскадные террасы.

Родники Вингряй — это историческое место Вильнюса. Отсюда город брал питьевую воду еще 500 лет назад, и вплоть до начала XX века.

Здесь был оборудован первый городской деревянный водопровод, а теперь эта территория станет местом отдыха горожан.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Завершена вакцинация медработников. У большинства есть иммунитет

Вакцина компании AstraZeneca ожидает оценки специалистов

Автор RUSRADIO LT
Контроль качества воздуха в Каунасе

Контроль качества воздуха в Каунасе

Автор Евгений Русаков
Электромобили в Норвегии

Норвегия первая по продажам электромобилей

Автор Эвелина Никанорова

Литва «антилидер» коронавируса в Балтийский странах

Автор RUSRADIO LT
В медучреждениях Литвы критически не хватает донорской крови

В медучреждениях Литвы критически не хватает донорской крови

Автор RUSRADIO LT

Снуп Догг объявил конкурс молодых музыкантов

Автор Эвелина Никанорова

За большими и маленькими подарками – к представителям малого бизнеса

Автор RUSRADIO LT
Передвижение внутри Литвы и за границу во время карантина

Передвижение внутри Литвы и за границу во время карантина

Автор Анжелика Орлёнок
TikTok

TikTok представил ряд новых настроек безопасности

Автор Эвелина Никанорова