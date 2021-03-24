В столице появится новая общественная зона отдыха

С приходом весны началось обустройство еще одной общественной зоны в столице. Речь идет об участке от улицы Вингрю до Музея МО.

На этой территории будут оборудованы пешеходные аллеи, обзорные площадки, проведено освещение, установлены места отдыха.

Отправной точкой этого пешеходного пространства станут родники Вингряй, которые очистят, углубят, а русло родников перенаправят на каскадные террасы.

Родники Вингряй — это историческое место Вильнюса. Отсюда город брал питьевую воду еще 500 лет назад, и вплоть до начала XX века.

Здесь был оборудован первый городской деревянный водопровод, а теперь эта территория станет местом отдыха горожан.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.