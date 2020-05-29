Listen to «В столице появятся новые говорящие скульптуры и объекты» on Spreaker.

Представлен очередной сезон «говорящих» скульптур Вильнюса. В этом году с жителями «заговорит» арка на набережной Нерис, стена художников и писателей на улице Литерату, скульптура девочки в сквере музея МО.

Первой заговорит сидящая девочка музея МО, ее текст написала автор детских книг Эвелина Дацюте. По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, чем больше памятников и скульптур сможет «рассказать свою историю», тем веселее и интереснее будет жить в столице.