Listen to «В столице появятся новые площадки для сбора отходов» on Spreaker.

Вильнюс оборудует еще несколько площадок по сбору крупногабаритных отходов. Правительство приняло решение о выделении для этих целей пяти земельных участков самоуправлению столицы. По словам мера Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, площадки намечено оборудовать в местах, до которых смогут удобно добраться жители разных районов города. Сейчас в столице действуют 5 площадок по сбору и сортировке крупногабаритных отходов, однако их все равно недостаточно.