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В столице после реконструкции открылась гостиница Neringa

Автор RUSRADIO LT 20

После реконструкции, которая продолжалась четыре года, открылась историческая гостиница Neringa. Она находится на центральном столичном проспекте Гедиминаса.

Четырехзвездочный отель пока предлагает только ночлег с завтраком. Но владельцы надеются, что в апреле заполнятся хотя бы 20 процентов номеров. 

А легендарный ресторан и бары пока не работают – ждут ослаблений карантина. Интерьер ресторана Neringa включен в список охраняемых архитектурных памятников, его создали братья Альгимантас и Витаутас Насвичюсы. В прежние времена Neringa была излюбленным местом богемы и интеллектуалов. Здесь обедали и отдыхали многие известные артисты, писатели и поэты. В их числе – Иосиф Бродский.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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