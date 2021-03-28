В столице после реконструкции открылась гостиница Neringa

После реконструкции, которая продолжалась четыре года, открылась историческая гостиница Neringa. Она находится на центральном столичном проспекте Гедиминаса.

Четырехзвездочный отель пока предлагает только ночлег с завтраком. Но владельцы надеются, что в апреле заполнятся хотя бы 20 процентов номеров.

А легендарный ресторан и бары пока не работают – ждут ослаблений карантина. Интерьер ресторана Neringa включен в список охраняемых архитектурных памятников, его создали братья Альгимантас и Витаутас Насвичюсы. В прежние времена Neringa была излюбленным местом богемы и интеллектуалов. Здесь обедали и отдыхали многие известные артисты, писатели и поэты. В их числе – Иосиф Бродский.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.