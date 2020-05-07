Listen to «В столице появится еще около 500 контейнерных площадок» on Spreaker.

К концу 2022 года в Вильнюсе обещают установить почти 500 новых подземных, полуподземных и надземных контейнерных площадок для сбора бытовых отходов. Это второй этап их установки в столице. Контейнеры устанавливаются, в первую очередь, в районах с самой плотной застройкой. На новых контейнерных площадках появятся контейнеры для смешанных бытовых отходов, контейнеры для пластмассы, бумаги, стекла и пищевых отходов.

Конструкция контейнеров такова, что не позволяет рыться в них птицам и животным, а в летнее время не пропускает неприятные запахи — так что Вильнюс станет еще опрятнее и аккуратнее, — заверяют в столичной мэрии.