В столице продолжается вакцинация без регистрации

В столице продолжается вакцинация без предварительной регистрации

Разъезжающий по Вильнюсу микроавтобус, где можно получить прививку без предварительной регистрации, вызвал оживлённый интерес среди столичных жителей. На этой неделе микроавтобус посетит три места: 14 июля он будет прививать в Григишкес, 15 июля – возле ТЦ Akropolis, а 16 числа всех желающих привиться пригласят в Гарюнай. 14 и 15 июля вакцинация будет проходить с 16:00 до 20:00, 16 числа – с 07:30 до 10:00. Прививать будут препаратом Janssen – этой вакциной достаточно привиться один раз. Напомним, что ранее микроавтобус уже успел побывать в Науйининкай и Новой Вильне, а также возле ТЦ Akropolis. Также следует напомнить и о том, что вакцинация проходит на столичной Лукишкской площади и в центре Litexpo. Созданы возможности привиться как по предварительной регистрации, так и без неё. В обоих случаях для вакцинации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Более подробную информацию о вакцинации в столице можно найти на странице вильнюсского самоуправления vilnius.lt.

Страны ЕС обеспечены прививками для вакцинации 70% взрослых жителей

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС достиг своей цели – предоставить странам-членам достаточное количество вакцины от коронавируса для вакцинации 70% взрослых жителей. На сегодняшний день в рамках общей программы закупок ЕС были поставлены 330 млн доз вакцины компаний Pfizer-BioNTech, 100 млн – AstraZeneca, 50 млн – Moderna и 20 млн – Johnson & Johnson. При этом председатель ЕК отметила, что коронавирус ещё не побеждён и странам ЕС следует делать со своей стороны всё возможное, чтобы вакцинация продвигалась вперёд.

Чем запомнится Евро-2020?

Вчера закончился Чемпионат Европы по футболу. Победителем стала Италия, но об этом не знает только ленивый. Тем не менее чемпионат запомнится ещё и по другой причине – пандемия, которая омрачила этот футбольный праздник. Проведение матчей при болельщиках ожидаемо привело к росту числа новых случаев заражения коронавирусом. Согласно выводам экспертов из лондонского Имперского колледжа, во время чемпионата Европы вероятность выявления инфекции у мужчин в Великобритании оказалась на 30% выше, чем у женщин. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова также назвала проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге одной из причин роста заболеваемости в городе.