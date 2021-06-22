Covid-19 Вакцинация

В столице продолжается вакцинация без регистрации

Автор Евгений Русаков 36

В столице продолжается вакцинация без предварительной регистрации

С начала этой недели Вильнюс начал вакцинацию без предварительной регистрации. Так, вчера в центре вакцинации Litexpo всех желающих прививали препаратами Pfizer-BioNTech и Moderna. Сегодня вакцинация продолжилась, однако предлагают только Pfizer-BioNTech. Все желающие привиться без предварительной регистрации приглашаются в центр Litexpo каждый день с 10:00 до 18:00. С собой необходимо иметь документ, подтверждающий личность. Также из-за жары рекомендуется иметь с собой воду. Сама вакцинация будет длиться до тех пор, пока в наличии будут вакцины. Те, кто боится большого наплыва людей, могут зайти по адресу vakcina.vilnius.lt/eile и проверить наличие очередей в режиме реального времени.

Чехия открыла границы для граждан ЕС

Чехия открыла свои границы для туристов из всех других стран ЕС. Напомним, что ранее для жителей Германии, Австрии и ещё пяти стран ЕС действовали специальные ограничения на въезд в Чехию. Теперь все приезжающие в страну иностранцы должны предъявить наличие прививки от коронавируса, негативный тест или справку о перенесённом заболевании.

В Индии обнаружили распространение нового штамма коронавируса

В Индии обнаружили распространение нового варианта индийского штамма коронавируса, который получил название «дельта плюс». Пока было выявлено 20 случаев заражения новой мутацией. Минздрав Индии сообщил, что новый штамм пока не переведён в категорию мутаций, вызывающих озабоченность. Однако у некоторых экспертов есть опасения, что в будущем штамм может вызвать беспокойство.

Олимпийские игры в Токио пройдут с рядом ограничений

Международный олимпийский комитет и власти Японии обсудили проведение Олимпийских игр в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за ограничений властей на публичные мероприятия лимит зрителей установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек на всех объектах. При этом число зрителей может быть сокращено в случае введения чрезвычайного положения или других мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса. Между тем действующий график соревнований остаётся без изменений.

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