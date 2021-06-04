В столице пройдёт турнир по кикбоксингу Vilnius Open 2021

После долгого перерыва спортивные мероприятия по чуть-чуть возвращаются в Литву. 5 июня в Вильнюсе, возле Белого моста, состоится открытый турнир по кикбоксингу Vilnius Open 2021.

В турнире примут участие около 100 спортсменов из 15 клубов. Помимо литовских спортсменов на турнир приедут и гости из Латвии. Все бои пройдут по WAKO (Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга) правилам K-1, Low-kick и Kick-light.

С 09:00 до 10:00 пройдёт регистрация и взвешивание. В 10:30 начнётся сам турнир, который продлится до вечера. Мероприятие абсолютно бесплатное.

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