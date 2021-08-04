Дети Спорт

В столице пройдут открытые тренировки по баскетболу

Автор Евгений Русаков 1
В столице пройдут открытые тренировки по баскетболу

Стремительно обновляющиеся столичные спортивные площадки приглашают жителей и гостей города заниматься спортом ещё активнее. Вильнюсское самоуправление, общественная организация Active Vilnius и Вильнюсская баскетбольная школа организуют открытые тренировки по баскетболу. Они будут проходить по всей столице на протяжении всего августа. Вести их будут тренеры уже упомянутой Вильнюсской баскетбольной школы.

По словам вице-мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, в последние годы муниципалитет Вильнюса немало инвестировал в спортивные объекты по всему городу. Это предоставило возможность столичным жителям заниматься спортом практически возле дома. Теперь же столичная мэрия предоставляет возможность опробовать площадки вместе со специалистами. Во время открытых тренировок можно будет узнать не только различные тонкости самого популярного спорта в Литве, но и раскрыть свои таланты.

Тренировки по баскетболу пройдут:

7 августа – спортивные площадки гимназии Траку Вокес, прогимназии Ажуолино и инженерной гимназии им. И. Лелевелё.

14 августа – спортивные площадки прогимназий им. П. Вилейшё и Л. Карсавина, а также гимназии Траку Вокес.

21 августа – спортивные площадки прогимназий им. М. Мажвидо, С. Станявичаус и Ж. Аугусто, а также Тайкос и Ажуолино.

29 августа – спортивные площадки прогимназий Балтупю и им. А. Кульвиечё.

Начинаться все тренировки будут в одно и то же время – 11:00.

Необходимо отметить, что Вильнюсская баскетбольная школа тренирует детей уже на протяжении 50 лет. За это время школа накопила огромный опыт. Применяя новейшие методы преподавания, специалисты школы стремятся к тому, чтобы дети всесторонне развивались и были не только хорошими спортсменами, но и понимали важность и пользу здорового образа жизни.

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