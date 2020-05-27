Listen to «В столице с 1 июня начинается пляжный сезон. В прошлом году он был удачным» on Spreaker.

До начала календарного лета осталось всего несколько дней, и уже на следующей неделе в столице начинается пляжный сезон. С 1 июня откроются девять вильнюсских пляжей. За порядок и безопасность на пляжах столицы отвечает предприятие Grinda, которое уже активно готовится к летнему сезону. Так, например, сегодня все спасатели, которые будут дежурить на столичных пляжах, проходят специальный курс, чтобы освежить свои знания.

Тридцать квалифицированных спасателей будут дежурить на столичных пляжах с 1 июня до 15 сентября, с 8 утра до 8 вечера.

Как сообщается, за прошлый купальный сезон на пляжах, за которые отвечали спасатели предприятия Grinda, не пострадал ни один человек. Это замечательная статистика, и пусть она повторяется из года в год.