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В столице состоится церемония почтения памяти погибших в Украине

Автор R•RADIO

24 мая в 19 часов на Лукишкской площади в Вильнюсе состоится первая массовая церемония почтения памяти погибших в Украине. Дата, 24 мая, выбрана неслучайно – война в Украине началась 24 февраля.

В столице состоится церемония почтения памяти погибших в Украине

Символическая церемония прощания пройдет на литовском и украинском языках. Будет создана символическая могила «Сад камней памяти», ее будут возводить под музыку актера Миндаугаса Анцявичюса.

После этого состоятся беседы. Можно будет поделиться своей болью, вызванной войной, поблагодарить друг друга за единство, сплочение, надежду.

Планируется проведение подобного мероприятия 24 числа каждого месяца не только в Вильнюсе, но и в других городах.

Участников акции просят приносить с собой на церемонию камень, который можно было бы уложить в «Саду камней».

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