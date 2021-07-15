В столице уничтожат 400 неиспользованных доз вакцины Moderna

На этой неделе в Вильнюсе будет уничтожено 400 неиспользованных доз вакцины Moderna. Надо отметить, что такое количество доз в Литве уничтожается впервые. По словам представителей столичной мэрии, это приходится сделать по причине вялых темпов вакцинации. Кроме того, многие просто не хотят вакцинироваться именно этим препаратом. Как сказала представитель Минздрава Юстина Алексайте, очень печально, что из-за снизившихся темпов вакцинации приходится утилизировать несколько сотен доз вакцины, но, к сожалению, другого выхода просто нет. При этом работники очень многих компаний не привиты до сих пор. По этой причине Минздрав Литвы организовал новую услугу. После того как заранее будет оговорено удобное время, команда вакцинации приедет в компанию и сможет привить всех её работников. Более подробную информацию можно найти на странице koronastop.lrv.lt.

Вакцинационный тур в Литве продолжается

На этой неделе прививочный микроавтобус продолжит ездить по микрорайонам Вильнюса. Сегодня его команда прививает около ТЦ Akropolis, а завтра – около рынка Гарюнай. Также вакцинация в столице продолжается на пл. Лукишкю и в центре Litexpo. Помимо этого вакцинацию продолжает и Центр крови. На этой неделе он намерен посетить Раудондварис, Аникщяй и Кяльме. Кроме того, в Паланге до осени установлена прививочная палатка – там продолжают ежедневно прививать всех желающих.

Темпы вакцинации в Германии замедлились

В Германии замедляется кампания по вакцинации несмотря на то, что вакцины достаточно для всех желающих. Политики, в числе которых президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель, призывают немцев делать прививки от коронавируса, чтобы избежать новых ограничений. Из-за того, что кампания по вакцинации замедляется, немецкие политики требуют более активной и широкой рекламной кампании, в том числе – большего числа рекламных роликов на телевидении, чтобы убедить в необходимости сделать прививку тех, кто до сих пор не решился на это. В настоящий момент в Германии полностью вакцинировано почти 44% населения.