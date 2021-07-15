Covid-19 Вакцинация

В столице уничтожат 400 неиспользованных доз вакцины Moderna

Автор Евгений Русаков 21
В столице уничтожат 400 неиспользованных доз вакцины Moderna

В столице уничтожат 400 неиспользованных доз вакцины Moderna

На этой неделе в Вильнюсе будет уничтожено 400 неиспользованных доз вакцины Moderna. Надо отметить, что такое количество доз в Литве уничтожается впервые. По словам представителей столичной мэрии, это приходится сделать по причине вялых темпов вакцинации. Кроме того, многие просто не хотят вакцинироваться именно этим препаратом. Как сказала представитель Минздрава Юстина Алексайте, очень печально, что из-за снизившихся темпов вакцинации приходится утилизировать несколько сотен доз вакцины, но, к сожалению, другого выхода просто нет. При этом работники очень многих компаний не привиты до сих пор. По этой причине Минздрав Литвы организовал новую услугу. После того как заранее будет оговорено удобное время, команда вакцинации приедет в компанию и сможет привить всех её работников. Более подробную информацию можно найти на странице koronastop.lrv.lt.

Вакцинационный тур в Литве продолжается

На этой неделе прививочный микроавтобус продолжит ездить по микрорайонам Вильнюса. Сегодня его команда прививает около ТЦ Akropolis, а завтра – около рынка Гарюнай. Также вакцинация в столице продолжается на пл. Лукишкю и в центре Litexpo. Помимо этого вакцинацию продолжает и Центр крови. На этой неделе он намерен посетить Раудондварис, Аникщяй и Кяльме. Кроме того, в Паланге до осени установлена прививочная палатка – там продолжают ежедневно прививать всех желающих.

Темпы вакцинации в Германии замедлились

В Германии замедляется кампания по вакцинации несмотря на то, что вакцины достаточно для всех желающих. Политики, в числе которых президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель, призывают немцев делать прививки от коронавируса, чтобы избежать новых ограничений. Из-за того, что кампания по вакцинации замедляется, немецкие политики требуют более активной и широкой рекламной кампании, в том числе – большего числа рекламных роликов на телевидении, чтобы убедить в необходимости сделать прививку тех, кто до сих пор не решился на это. В настоящий момент в Германии полностью вакцинировано почти 44% населения.

Метки:

Актуальные новости

Комитет по экстремальным ситуациям рекомендует план ослабления карантинного режима

Комитет по экстремальным ситуациям рекомендует план ослабления карантинного режима

Автор RUSRADIO LT
Правительство Великобритании выделяет бизнесу дополнительную помощь

Правительство Великобритании выделяет бизнесу дополнительную помощь

Автор RUSRADIO LT
В Литву прибыла третья партия вакцин

В Литву прибыла третья партия вакцин

Автор RUSRADIO LT
Там, где объявлен карантин, самозанятые люди могут обращаться за пособием

Там, где объявлен карантин, самозанятые люди могут обращаться за пособием

Автор RUSRADIO LT
Решен порядок вакцинации от Covid-19

Решен порядок вакцинации от Covid-19

Автор RUSRADIO LT
Итальянский остров Сардиния объявлен «белой зоной»

Итальянский остров Сардиния объявлен «белой зоной»

Автор RUSRADIO LT
В каких случаях в период карантина можно покидать свое место жительства

В каких случаях в период карантина можно покидать свое место жительства

Автор Анжелика Орлёнок
Koronaviruso Zemelapis 85577561 580x460

Растет площадь, на которой объявлен карантин

Автор RUSRADIO LT
Министерство уточняет, кто будет работать с понедельника

Министерство уточняет, кто будет работать с понедельника

Автор RUSRADIO LT