В столице устанавливают еще 70 камер видеонаблюдения в дополнение к уже имеющимся 153-м. С сентября в общественных местах города уже работают сорок камер. Тридцать дополнительных камер вскоре будут установлены возле школ.

Камеры видеонаблюдения помогают не только останавливать любителей граффити, но и предотвращают более серьезные преступления. Выявляют агрессивных пьяных людей, помогают расследовать случаи воровства и нападения, фиксируют дорожные происшествия.

Для оборудования камер видеонаблюдения Вильнюсская мэрия уже выделила 300 тыс. евро. В следующем году планируется выделить аналогичную сумму.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Фото Саулюса Жюры.