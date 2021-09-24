Безопасность

В столице устанавливают еще 70 камер видеонаблюдения

Автор Анжелика Орлёнок
В столице устанавливают еще 70 камер видеонаблюдения
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В столице устанавливают еще 70 камер видеонаблюдения в дополнение к уже имеющимся 153-м. С сентября в общественных местах города уже работают сорок камер. Тридцать дополнительных камер вскоре будут установлены возле школ.

Камеры видеонаблюдения помогают не только останавливать любителей граффити, но и предотвращают более серьезные преступления. Выявляют агрессивных пьяных людей, помогают расследовать случаи воровства и нападения, фиксируют дорожные происшествия. 

Для оборудования камер видеонаблюдения Вильнюсская мэрия уже выделила 300 тыс. евро. В следующем году планируется выделить аналогичную сумму.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Фото Саулюса Жюры.

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