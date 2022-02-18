Безопасность

В столице ведутся работы на юго-восточном склоне горы Гедиминаса

Автор RUSRADIO LT
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Специалисты приводят в порядок юго-восточный склон столичной горы Гедиминаса. Напомним, в начале февраля на ней случился новый оползень.

В столице ведутся работы на юго-восточном склоне горы Гедиминаса

После вывоза сползшего грунта место оползня на горе Гедиминаса будут дополнительно укреплять. Для этого специалисты сначала установят дренажную систему. А затем накроют поврежденное место специальным слоем песка, гравия и щебня, скрепленных металлической сеткой.

По словам специалистов, за горой ведется постоянное наблюдение. И хотя никаких изменений пока не замечено, с учетом неблагоприятных погодных усливий возникновение новых оползней вполне вероятно.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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