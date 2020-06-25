В столице завершается реконструкция территории около Белого моста

Подходит к концу реконструкция спортивных площадок около Белого моста в Вильнюсе. В выходные здесь прошли соревнования скейтбордистов, вчера для посетителей были открыты баскетбольные и гимнастические площадки. Сегодня у Белого моста уже можно поиграть в волейбол. А большой праздник по случаю официального открытия комплекса, с участием профессиональных спортсменов, намечен на ближайший понедельник, 29 июня. Между тем, на р. Нерис оборудован понтонный причал для швартовки кораблей. Его планируют использовать и для разных мероприятий. Однако строительные работы по обновлению набережных реки Нерис в настоящий момент продолжаются.