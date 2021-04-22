В столичном комплексе «Litexpo» будет открыт центр вакцинации

На следующей неделе в столичном выставочном центре «Litexpo» будет открыт ещё один центр вакцинации.

В самом большом зале будет оборудовано 50 кабинок для вакцинации. Это позволит прививать до 15 тыс. человек в день. Приезжающие жители смогут оставить автомобили на бесплатной стоянке, а для общественного транспорта подготовлены специальные маршруты и остановки. При этом попасть на территорию «Litexpo» можно будет не ранее, чем за 15 минут до прививки, поэтому жителей призывают не приезжать слишком рано.

Напомним, что сейчас в столице, наряду с поликлиниками, действуют два крупных центра вакцинации. Один – в здании самоуправления, второй – в Жирмунай. После открытия центра в «Litexpo» поликлиники смогут сосредоточиться на ревакцинации жителей, получивших первую дозу вакцины, а также на вакцинации жителей, с трудом передвигающихся на дому.

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