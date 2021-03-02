В столичном районе Пилайте появится новый парк

В Вильнюсе, в Пилайте, планируется построить новый парк. Он появится около костела Св. Иосифа, где с этой целью приведут в порядок и озеленят территорию.

Сквер будет создан по всем классическим канонам. Он будет адаптирован к уже существующему ландшафту, при этом в нем запланированы и современные элементы.

Кроме уже существующей Березовой аллеи на территории появятся фонтаны, зоны отдыха, декоративные газоны, освещение. А дорожки соединят разные участки парка и образуют удобные зоны для прогулок и отдыха. Будут в парке и зеленые насаждения, и места для праздников и мероприятий.

Новый парк будет также приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

Источник