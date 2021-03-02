Новости Самоуправления

В столичном районе Пилайте появится новый парк

Автор Анжелика Орлёнок 18
В столичном районе Пилайте появится новый парк

В Вильнюсе, в Пилайте, планируется построить новый парк. Он появится около костела Св. Иосифа, где с этой целью приведут в порядок и озеленят территорию. 

Сквер будет создан по всем классическим канонам. Он будет адаптирован к уже существующему ландшафту, при этом в нем запланированы и современные элементы.
Кроме уже существующей Березовой аллеи на территории появятся фонтаны, зоны отдыха, декоративные газоны, освещение. А дорожки соединят разные участки парка и образуют удобные зоны для прогулок и отдыха. Будут в парке и зеленые насаждения, и места для праздников и мероприятий.
Новый парк будет также приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

 

Источник

Метки:

Актуальные новости

Карантин предложат продлить еще на три недели

Автор RUSRADIO LT
Grinda построила мобильные бункеры с солью

Grinda построила мобильные бункеры с солью

Автор RUSRADIO LT
Maltiečių sriuba

В Клайпеде проходит благотворительная акция Maltiečių sriuba

Автор RUSRADIO LT
Финская сауна в списке культурного наследия ЮНЕСКО

Финская сауна в списке культурного наследия ЮНЕСКО

Автор Эвелина Никанорова
Дельфины - хоть и виртуальные, но все равно настоящие

Дельфины – хоть и виртуальные, но все равно настоящие

Автор RUSRADIO LT
Висагинас планирует построить солнечную электростанцию

Висагинас планирует построить солнечную электростанцию

Автор RUSRADIO LT

IMDb: самые популярные сериалы 2020 года

Автор Эвелина Никанорова

Срок получения таблеток йода продлен до 17 декабря

Автор RUSRADIO LT
Олимпиада в Токио

На Олимпийских играх в Токио выдадут 150 тысяч презервативов

Автор Эвелина Никанорова