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В столичных многоквартирных домах отключат десятки лифтов

Автор Анжелика Орлёнок 25
В столичных многоквартирных домах отключат десятки лифтов

В этом году в Вильнюсе в многоквартирных домах планируют отключить 40 лифтов, которые представляют потенциальную угрозу жизни и здоровью людей.

Больше всего таких лифтов – в домах в микрорайонах Жирмунай, Виршулишкес, Каролинишкес и Лаздинай. 

Компания Baltijos liftai, которая отвечает за большую часть лифтов в столице, отмечает, что возраст пятисот из них составляет 35–56 лет. Около 100 лифтов будут отключены в ближайшие несколько лет. А 40 отключат в этом году, если администраторы ничего не предпримут для улучшения их состояния. Производители лифтов устанавливают срок эксплуатации  продолжительностью в 25 лет. Затем следует проводить экспертизу, ремонтировать или заменять лифт.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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