В столичных поликлиниках проводится вакцинация

На сегодняшний день в столице вакцинировано более 300 человек старшего возраста.

Со следующей недели планируется более интенсивная вакцинация. Об этом сообщила мэрия Вильнюса. Вакцинация проводится в поликлиниках Антакальниса и Каролинишкес, где планируется вакцинировать более чем по 500 человек в день.

В первую очередь на вакцинацию приглашаются жители Вильнюса в возрасте 80 лет и старше, позже будут вакцинированы пожилые люди из более молодых возрастных групп. Последними будут вакцинированы люди в возрасте 65-69 лет.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.