В столицу вернулась услуга аренды велосипедов

С приходом тёплой погоды в столицу вернулась и услуга аренды велосипедов «Cyclocity Vilnius».

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно иметь при себе смартфон и приложение «Cyclocity Vilnius». При помощи нового приложения можно будет спланировать поездку по городу, в реальном времени отследить все пункты аренды велосипедов, количество свободных велосипедов и пр. Также в приложении можно будет оценить и сам велосипед.

Всего в городе будет 37 пунктов аренды, а работать они будут до октября.

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