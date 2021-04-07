Новости Отдых в Литве Спорт

В столицу вернулась услуга аренды велосипедов

Автор Евгений Русаков 30
В столицу вернулась услуга аренды велосипедов

С приходом тёплой погоды в столицу вернулась и услуга аренды велосипедов «Cyclocity Vilnius».

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно иметь при себе смартфон и приложение «Cyclocity Vilnius». При помощи нового приложения можно будет спланировать поездку по городу, в реальном времени отследить все пункты аренды велосипедов, количество свободных велосипедов и пр. Также в приложении можно будет оценить и сам велосипед.

Всего в городе будет 37 пунктов аренды, а работать они будут до октября.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Женщина раскрыла причину своего недосыпа и прославилась в TikTok

Женщина раскрыла причину своего недосыпа и прославилась в TikTok

Автор RUSRADIO LT

О налоговой инспекции, “Содре” и столичном транспорте

Автор RUSRADIO LT
У каждого - свое отношение к пандемии

У каждого – свое отношение к пандемии

Автор RUSRADIO LT

В промышленности и строительстве не хватает работников

Автор RUSRADIO LT
Дима Билан: альбом «Вторая жизнь»

Дима Билан: альбом «Вторая жизнь»

Автор Эвелина Никанорова
Шведского чуда - не случилось

Шведского чуда – не случилось

Автор RUSRADIO LT
О масках, из которых прорастут цветы, и тестировании на COVID-19 в "кабинках крика"

О масках, из которых прорастут цветы, и тестировании на COVID-19 в “кабинках крика”

Автор Анжелика Орлёнок
Правительство одобрило концепцию субсидий для пострадавших  от пандемии компаний

Правительство одобрило концепцию субсидий пострадавшему от пандемии бизнесу

Автор Анжелика Орлёнок
Новое правительство представило Сейму свою программу

Новое правительство представило Сейму свою программу

Автор RUSRADIO LT