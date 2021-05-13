В столицу возвращается шестой «Велосипедный критериум»

В столицу возвращается одно из крупнейших спортивных событий года – «Велосипедный критериум». Уже 10 июня любители велосипедов, роликов и самокатов смогут принять участие в «Tiketa Tour ночном Вильнюсском критериуме».

Напомним, критериум – это соревнования по велоспорту, проходящие на замкнутой кольцевой трассе. Они очень популярны в таких странах, как Бельгия и Нидерланды. В этом году в Литве можно будет соревноваться не только на велосипедах, но и на роликах и самокатах. Это будет первое спортивное мероприятие, в котором смогут принять участие все желающие.

Всего в соревнованиях будет восемь различных категорий – по 150 человек в каждой. Количество участников ограничено из соображений безопасности и соблюдения всех карантинных требований. Самая младшая группа участников – дети 3-6 лет на самокатах.

Мероприятие состоится в четверг, 10 июня, и начнётся в 19:00. Трасса будет состоять из единого круга и пройдёт по пр. Гедиминаса, ул. А. Якшто, Каштону и Васарё 16-осёс. Один круг гонки составит 970 метров.

Программа мероприятия:

17:00 – трасса будет огорожена и размечена

18:30 – регистрация

19:00 – дети (3-6 лет), самокаты, 1 круг

19:20 – дети (6-12 лет), велосипеды, 3 круга

19:40 – подростки (13-15 лет), велосипеды, 10 кругов

20:10 – любители и спортсмены (с 13 лет), ролики, 8 кругов

20:30 – начинающие и любители (с 16 лет), велосипеды, 20 кругов

21:20 – любители и спортсмены, велосипеды, 25 кругов

22:00 – спортсмены, велосипеды, 30 кругов

22:30 – велосипеды с фиксированной передачей, 25 кругов

23:00 – церемония награждения

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