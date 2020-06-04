В стране снова открываются кинотеатры

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Первым с пятницы двери зрителям открывает столичный кинотеатр Multikino. В связи с этим на крыше торгового центра Ozas, где находится кинотеатр, больше не будут показывать фильмы под открытым небом — действовавший там последние шесть недель автокинотеатр закрывается.

Между тем, в репертуаре Multikino — картины, которые вышли в прокат перед введением карантина. Также зрители на большом экране смогут увидеть девять фильмов фестиваля «Киновесна». Время работы кинотеатра прежнее — с 10 утра до 10 вечера.

Посетителей просят приходить в масках. Между зрителями, за исключением членов семьи, будет соблюдаться расстояние не менее 2 м.

Помещения и поверхности будут регулярно дезинфицироваться и проветриваться.