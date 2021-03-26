Вечером 27 марта начинается пасхальная неделя у иудеев. Традиций у праздника Песах множество, но одна из них – такая.

Нужно непременно убрать весь дом и вынести из него весь хамец. Так называют любое мучное блюдо, в том числе хлеб, при приготовлении которого в тесте произошел процесс брожения.

Праздничный порядок строго регламентирован. А каждое блюдо на столе имеет символическое значение.

Празднование Песаха начинается на 14-й день весеннего месяца нисана и продолжается восемь дней вне Израиля и семь — на Земле обетованной.

В этом году — это с 27 марта по 4 апреля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.