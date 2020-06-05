В субботу пройдет уборка берегов рек Неман и Нерис

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6 июня пройдет тотальная уборка на реках Нерис и Неман в Калининграде, Беларуси и Литве.

Уже зарегистрировано более 40 команд, которые будут убирать берега рек. Акция по уборкам рек Нерис и Неман станет разминкой перед запуском волны индивидуальных уборок рек и береговых линий в рамках международной акции River Cleanup World, которая состоится уже 7 июня.