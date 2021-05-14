В субботу в Клайпеде пройдёт вакцинация людей группы 35+

Жители Клайпеды, принадлежащие возрастной группе 35+, приглашаются на вакцинацию препаратом Vaxzevria в эту субботу, 15 мая. Вакцинация пройдёт без предварительной регистрации, по принципу «живой очереди», в центре по адресу пр. Тайкос, 76. Начнётся она в 09:00 и закончится в 18:00. В свою очередь, в субботу вечером, после подсчёта оставшихся вакцин, будет принято решение о вакцинации в воскресенье. Всем, кто придёт на вакцинацию, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Более подробную информацию можно найти на странице klaipeda.lt.

Финал Лиги Чемпионов перенесён из Стамбула в Порту

Из-за ситуации с коронавирусом в Турции Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести финальный матч Лиги Чемпионов из Стамбула в Порту. На матче смогут присутствовать по 6 тыс. болельщиков английских «Манчестер Сити» и «Челси». Матч пройдёт на домашнем стадионе португальского клуба «Порту» – «Драгао». Напомним, что изначально финал Лиги Чемпионов планировалось провести на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

После вакцинации разными препаратами возрастает вероятность реакции на вторую прививку

Согласно недавно проведённому исследованию, у тех, кто вакцинируется от коронавируса препаратами различных производителей, возрастает вероятность появления лёгкой и средней реакции на вторую прививку. При этом учёные подчёркивают, что введение двух разных вакцин не представляет риска для жизни пациентов. В исследовании были изучены случаи, при которых пациентам при первой вакцинации вводили препарат AstraZeneca, а при второй – вакцину Pfizer-BioNTech.

Привитые жители штата Огайо могут выиграть 1 миллион долларов

Американский штат Огайо объявил о проведении лотереи с выигрышем в один миллион долларов США. В ней могут участвовать все жители штата старше 18 лет, получившие как минимум первую дозу вакцины от коронавируса. Для тех, кто не достиг 18 лет, проводится ещё одна лотерея, призом в которой станет четырёхлетняя стипендия в одном из университетов штата. Таким образом власти Огайо надеются повысить мотивацию среди тех, кто ещё не решился пройти вакцинацию. Губернатор штата Майк Девайн заявил, что знает, что критики назовут это «бессмысленным расточительством». Однако, по его мнению, «настоящее расточительство – это потеря человеческих жизней». Особенно сейчас, когда вакцины доступны всем.