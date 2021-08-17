В субботу в Вильнюсе состоится мероприятие для всей семьи

В эту субботу, 21 августа, на столичной Кафедральной площади состоится мероприятие Būk atsakingas kelyje для всей семьи. Посвящено оно будет безопасному дорожному движению. На мероприятии, которое начнётся в 12:00 и закончится в 16:00, ожидаются все – от мала до велика.

Как сказал руководитель Дирекции автомобильных дорог Литвы Ремигиюс Липкявичус, «этим ежегодным мероприятием мы хотим напомнить, что для обеспечения безопасного движения важен каждый его участник и его ответственное поведение на дороге».

Руководитель Дирекции также подчеркнул, что маленькие дети легко запоминают новую информацию, поэтому приучать их к ответственному поведению на дорогах особенно важно.

Отметим, что мероприятие пройдёт в преддверии 1 сентября. В это время на улицах увеличивается количество автомобилей, а возвращающиеся в школы ученики, как правило, ещё не успевают перестроиться. Поэтому водителям стоит быть особенно осторожными и внимательными на дорогах.

Организаторы акции постараются вовлечь участников в различные задания, цель которых – обучить безопасному поведению на дорогах. Для детей оборудуют трассу с дорожными знаками, а известные персонажи из мульфильмов расскажут о значении этих знаков и правилах безопасного поведения на дорогах. Будет на мероприятии и специальная зона отражателей, где дети смогут проверить свои знания.

Во время мероприятия можно будет подробнее узнать о правилах передвижения на электрических самокатах и там же, на специальной трассе, проверить их на практике. А те, кому интересно, как ездят водители большегрузных автомобилей, смогут сесть в кабину настоящего тягача и оценить так называемые слепые зоны. Это поможет понять, что водители таких автомобилей иногда просто не видят других участников дорожного движения.

Особое внимание во время мероприятия планируется уделить недопустимости употребления алкоголя и наркотических средств за рулём. В частности, можно будет надеть «очки пьяного водителя». Они помогут ощутить на себе, как сложно управлять автомобилем, находясь в состоянии опьянения, и оценивать адекватность своих действий. Участники поймут, как меняется скорость реакции у пьяного человека и притупляется внимание.

К акции присоединятся и специальные службы: сотрудники полиции, скорой помощи, пожарные-спасатели, пограничники и военные. Они познакомят гостей мероприятия со служебными автомобилями и спецтехникой. Зрители увидят, как спецслужбы действуют во время спасательных операций. Это, например, тушение горящего автомобиля, спасение человека и оказание первой помощи. Всё это напомнит о роли спасательных служб в обеспечении безопасности и о том, насколько важно пропускать автомобили с включёнными проблесковыми маячками.

Во время мероприятия состоится концерт группы Justin 3, а в самом конце будет показан клип под названием «Действительно ли это сообщение так важно?». Смысл его заключается в том, насколько кардинально может измениться жизнь из-за СМС-сообщения и неответственного вождения.

Организаторы с удовольствием ожидают всех. Но при этом напоминают о необходимости соблюдать безопасную дистанцию. Гостям мероприятия рекомендуется также надевать маски, не собираться в группы и придерживаться всех остальных требований безопасности.

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