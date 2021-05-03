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В свой день рождения Филипп Киркоров выпустил дуэт с Maruv

Автор Эвелина Никанорова 16
Филипп-Киркоров и MARUV

В свой день рождения Филипп Киркоров выпустил дуэт с украинской певицей Maruv. Кроме того, артисты представили и клип.

«Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли… Здравствуй, 54-летний Филипп!», – иронично прокомментировал выход дуэта сам Филипп Киркоров.

По сюжету клипа, пожилой артист Киркоров пропадает, и ни у кого нет никакой информации о местонахождении артиста. А между тем, обольстительная медсестра в исполнении Maruv проделывает с ним некоторые манипуляции в закрытой психиатрической больнице.

«Психологический fashion триллер о женской мести. Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра Maruv может насильно удерживать в психиатрической больнице не просто мужчину свой мечты, а самого Филиппа Киркорова?», – говорится в описании клипа.

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