В TikTok новый кулинарный тренд

В TikTok постоянно появляются какие-нибудь кулинарные тренды. Один из недавних — «‎курица с луком по-французски»‎, сообщает Metro.

Под хэштегом #frenchonionchicken уже собрано более 350 тысяч роликов, в которых пользователи демонстрируют, как готовят это блюдо. Главная особенность рецепта состоит в том, что вместе с нарезанным на кубики репчатым луком добавляют еще и пакетик французской луковой суповой смеси.

Из остальных ингредиентов понадобятся: жирные сливки, бекон, сыр Чеддер, чеснок и филе куриной грудки. Количество придется измерять на глаз, поскольку почти во всех кулинарных трендах TikTok не указывают точные пропорции.