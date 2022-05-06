В трейлере «Дома дракона» не хотят видеть женщину на престоле

– У «Дома Дракона» свой собственный тон, который будет развиваться и проявляться по ходу сериала. Но во-первых, очень важно отдать дань уважения оригинальному сериалу, который был довольно новаторским. Мы стоим на плечах этого сериала, и мы здесь только из-за него. Поэтому самое важное для нас — максимально уважать это сериал и стараться дополнять его, а не изобретать заново. И то, что я участвовал в создании оригинального сериала, оказалось очень кстати. Например, я не приступил к нему со словами: «Давайте все поменяем! Давайте сделаем другую цветовую палитру!» Мне все это нравится, – рассказал режиссер и шоураннер Мигель Сапочник изданию The Hollywood Reporter. – Тем не менее это что-то другое, и должно быть чем-то другим. Это другая команда, другие люди, другой тон. Надеюсь, он будет восприниматься как что-то новое. Но это придется заслужить — это не произойдет в одночасье. Надеюсь, фанатам он понравится таким, какой он есть. Нам повезет, если мы когда-нибудь приблизимся к тому, что было в оригинальном сериале, поэтому мы просто опускаем голову и продолжаем работать над этим, надеясь, что то, что мы создаем, достойно названия «Игры престолов».