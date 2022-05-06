В трейлере «Дома дракона» не хотят видеть женщину на престоле

Новый тизер-трейлер сериала «Дом дракона» (House of the Dragon) представил HBO Max. Действие приквела происходит за 200 лет до событий «Игры престолов» от автора Джорджа Р. Р. Мартина. Шоураннерами выступили Райан Кондал и Мигель Сапочник.
– У «Дома Дракона» свой собственный тон, который будет развиваться и проявляться по ходу сериала. Но во-первых, очень важно отдать дань уважения оригинальному сериалу, который был довольно новаторским. Мы стоим на плечах этого сериала, и мы здесь только из-за него. Поэтому самое важное для нас — максимально уважать это сериал и стараться дополнять его, а не изобретать заново. И то, что я участвовал в создании оригинального сериала, оказалось очень кстати. Например, я не приступил к нему со словами: «Давайте все поменяем! Давайте сделаем другую цветовую палитру!» Мне все это нравится, – рассказал режиссер и шоураннер Мигель Сапочник изданию The Hollywood Reporter. – Тем не менее это что-то другое, и должно быть чем-то другим. Это другая команда, другие люди, другой тон. Надеюсь, он будет восприниматься как что-то новое. Но это придется заслужить — это не произойдет в одночасье. Надеюсь, фанатам он понравится таким, какой он есть. Нам повезет, если мы когда-нибудь приблизимся к тому, что было в оригинальном сериале, поэтому мы просто опускаем голову и продолжаем работать над этим, надеясь, что то, что мы создаем, достойно названия «Игры престолов».
В сериале снялись Пэдди Консидайн («Острые козырьки») в роли короля Визериса Таргариена, Оливия Кук («Первому игроку приготовиться») в роли Алисенты Хайтауэр, Эмма Д’Арси («Страсть к приключениям») в роли принцессы Рейниры Таргариен, Мэтт Смит («Доктор Кто») в роли принца Деймона Таргариена, Стив Туссэн в роли лорда Корлиса Велариона, также известного как Морской змей, Рис Ифанс в роли Отто Хайтауэра, а также Милли Олкок, Ив Бест, Эмили Кэри, Райан Корр и другие.
Премьера «Дома дракона» состоится на HBO Max 21 августа.
Источник: InterMedia