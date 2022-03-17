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В трейлере «Gaslit» болтливая Джулия Робертс должна замолчать

Автор Эвелина Никанорова

Новый трейлер сериала «Gaslit» представил видеосервис Starz. Сериал посвящен Уотергейтскому скандалу, но акцентируется на неглавных, казалось бы, персонажах этой истории.

В центре сюжета Марта Митчелл (Джулия Робертс) — знаменитая светская львица из Арканзаса и жена верного Никсону генерального прокурора Джона Митчелла (Шон Пенн). Она первая проговорилась публично по поводу причастности Никсона к Уотергейту, в результате чего и президентство, и ее личная жизнь рушатся. Генеральный прокурор Джон Митчелл является самым доверенным советником и лучшим другом Ричарда Никсона (Дэнни Уинн). Темпераментный, сквернословящий и безжалостный, но безнадежно влюбленный в свою жену, он будет вынужден выбирать между Мартой и президентом. В ролике он уговаривает супругу замолчать, пока не начались неприятности. И они начинаются, как у Марты, так и у других людей, причастных к этой истории.

В сериале также снялись Шей Уигэм, Дэн Стивенс, Пэттон Освальт, Эринн Хэйс, Дэрби Кэмп, Бетти Гилпин и др.

Премьера «Gaslit» состоится на Starz 24 апреля.

Источник: InterMedia

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