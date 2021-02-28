Новости Паутина

В Twitter появится платный подписки на эксклюзив

Автор Эвелина Никанорова 23
Twitter

В Twitter появится функция Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.Об этом сообщает The Verge.

Дополнительным эксклюзивным контентом могут стать, например, твиты, скрытые от других пользователей, и подписка на информационную рассылку. На одном из слайдов презентации Twitter пользователь оформляет ежемесячную подписку стоимостью $4,99 ( примерно 4 евро).

Еще одной новой функцией станет возможность создавать группы. The Verge сравнивает их с группами в фейсбуке. За доступ к сообществу также можно будет брать плату.

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