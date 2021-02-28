В Twitter появится платный подписки на эксклюзив

В Twitter появится функция Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.Об этом сообщает The Verge.
Дополнительным эксклюзивным контентом могут стать, например, твиты, скрытые от других пользователей, и подписка на информационную рассылку. На одном из слайдов презентации Twitter пользователь оформляет ежемесячную подписку стоимостью $4,99 ( примерно 4 евро).
Twitter announces paid Super Follows to let you charge for tweets https://t.co/nw281nPJ4P pic.twitter.com/WHPGmYTK3j
— The Verge (@verge) February 25, 2021