В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

30-летний гостиничный менеджер не помнит, как он поменял имя. Однако мужчина заплатил за процедуру 89 фунтов стерлингов, а затем заказал еще восемь сертификатов по 10 фунтов, подтверждающих его новое имя.

Tier 4 is the least of my worries – I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw

— Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020