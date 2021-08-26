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В Виевисе открывается Центр по изучению недр Земли

Автор Анжелика Орлёнок 2
В Виевисе открывается Центр по изучению недр Земли

В Виевисе после реконструкции открывается Центр по изучению недр Земли. Здесь можно осмотреть экспозиции валунов и камней, коллекции редких минералов и фоссилий, образцы полезных ископаемых Литвы и прочие экспонаты.

Кроме того, в Центре оборудовано кернохранилище. Керн – это цилиндрический столбик породы, полученный во время глубинного бурения. Это своеобразная геологическая летопись конкретной местности, которая рассказывает о недрах данной Земли.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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