Covid-19 Вакцинация

В Вильнюс прибыла партия вакцин Janssen

Автор Евгений Русаков
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В Вильнюс прибыла партия вакцин Janssen. Эта вакцина является, наверное, самой излюбленной у столичных жителей. Вакцинация препаратом Janssen началась уже в среду. Как сообщило столичное самоуправление, в ближайшее время прибудет пополнение, поэтому вакцин хватит для всех.

Необходимо отметить, что в последнее время темп вакцинации несколько упал. При этом количество ковид-пациентов в больницах стремительно растёт, а эпидемиологическая ситуация приближается к той, что была прошлой осенью. Единственная разница в том, что год назад в Литве ещё не было прививок. Сегодня же они доступны абсолютно всем, поэтому заболеваемость вполне можно контролировать.

Отметим, что Вильнюсская городская клиническая больница в ближайшее время планирует увеличить количество коек для ковид-пациентов. Уже сейчас занятость этих коек приближается к 90%. Отрицательная тенденция замечена и в пункте вакцинации на ул. Gerulaičio 1. Несмотря на то, что количество желающих сдать тест не снижается, часть зарегистрировавшихся не прибывает в пункт. Напомним, что отменить свой визит на тест можно очень просто. Достаточно позвонить по короткому номеру 1808. В таком случае освободившееся время будет отдано тем, кому этот тест действительно необходим.

Напоследок приведём данные Департамента статистики. Его сотрудники рассказали, что риск заболевания коронавирусом у привитых снижается в пять раз, риск попасть в больницу с коронавирусом – в 10 раз ниже, а риск умереть от коронавируса и его последствий – в 20 раз ниже, чем у непривитых.

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